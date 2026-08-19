Wie ‌aus einer am ‌Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zur ​Cybersicherheit hervorgeht, haben mehrere US-Behörden davor gewarnt, dass unbekannte Hacker versuchen könnten, sich Zugang zu ‌der Siemens-Hardware zu verschaffen, die zur Überwachung und Steuerung von Wasserwerken und ​anderen kritischen Infrastruktursystemen eingesetzt ​wird.