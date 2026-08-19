Wie ‌aus einer am ‌Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zur ​Cybersicherheit hervorgeht, haben mehrere US-Behörden davor gewarnt, dass unbekannte Hacker versuchen könnten, sich Zugang zu ‌der Siemens-Hardware zu verschaffen, die zur Überwachung und Steuerung von Wasserwerken und ​anderen kritischen Infrastruktursystemen eingesetzt ​wird.

Die Warnung ​erfolgt vor dem Hintergrund zahlreicher Cyberangriffe auf ‌örtliche Wasserversorgungssysteme in mehreren US-Bundesstaaten in den vergangenen Wochen. Cybersicherheitsexperten vermuten ​hinter ​diesen Attacken ⁠eine Verbindung zum Iran. ​Eine Stellungnahme von ⁠Siemens lag zunächst nicht vor.

(Reuters)