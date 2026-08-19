Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zur Cybersicherheit hervorgeht, haben mehrere US-Behörden davor gewarnt, dass unbekannte Hacker versuchen könnten, sich Zugang zu der Siemens-Hardware zu verschaffen, die zur Überwachung und Steuerung von Wasserwerken und anderen kritischen Infrastruktursystemen eingesetzt wird.
Die Warnung erfolgt vor dem Hintergrund zahlreicher Cyberangriffe auf örtliche Wasserversorgungssysteme in mehreren US-Bundesstaaten in den vergangenen Wochen. Cybersicherheitsexperten vermuten hinter diesen Attacken eine Verbindung zum Iran. Eine Stellungnahme von Siemens lag zunächst nicht vor.
(Reuters)