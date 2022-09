Die Marktaussichten werden angesichts der hohen Inflation und der sich abschwächenden Konjunktur immer unsicherer. Das ist auch an den US-Börsen sichtbar: Die Wall Street musste den Handel letzten Freitag einmal mehr im Minus schliessen.

Um diese momentanen Turbulenzen möglichst effizient umgehen zu können, empfiehlt eine von CNBC zitierte Auswahl an Wall Street-Experten fünf Aktien. Diese Titel sollen in diesem unsicheren Wirtschaftsumfeld besonders starken Halt geben. CNBC bezieht sich auf TipRanks, eine Plattform, welche die Performance von Analysten-Rankings auswertet.

Apple glänzt mit Produktportfolio

Als erstes zu erwähnen ist dabei die Apple-Aktie. Der Technologiegigant aus Palo Alto kann noch immer mit überzeugenden Produktveröffentlichungen glänzen. So hatte das Unternehmen am 7. September die neue Serie an iPhone 14-Modellen, aber auch neue AirPods und Apple Watches vorgestellt. Nach Meinung des Analysten Brian White von Monness Crespi Hardt könne Apple so momentan ein Portfolio vorlegen, welches noch nie so stark war.

White denkt zwar, dass das schwierige makroökonomische Umfeld dazu führen könne, dass Konsumenten zuerst zögern werden, bevor sie ein neues Smartphone kaufen. Dass die Preise für das iPhone 14 aber nicht erhöht werden mussten, deutet der Analyst als positives Signal. Er stuft die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 174 Dollar zum Kauf ein (derzeit: 150,70 Dollar).

EQT Corporation - Übernahmepläne erhöhen Cashflow

Einen weiteren sicheren Wert für Wall Street-Händler stellt die Aktie der EQT Corporation dar. Die steigende Nachfrage nach Erdgas als Energiequelle treibt das Wachstum des amerikanischen Energiekonzerns an. Auch die rasant gestiegenen Öl- und Gaspreise hat EQT zu spüren bekommen.

Erst kürzlich hat der Konzern bekannt gegeben, dass mit Tug Hill ein Schieferproduzent übernommen werden soll. Der Analyst Scott Hanold, bei RBC Capital Markets tätig, hat daraufhin seine Kaufempfehlung für die EQT-Aktie bestätigt und das Kursziel auf 57 US-Dollar erhöht (derzeit: 46 Dollar).

Hanold, der bei TipRanks unter 8000 Analysten auf Platz 14 steht, begründet den Entscheid damit, dass die Übernahme von Tug Hill den freien Cashflow von EQT bis 2023 auf 6 Milliarden US-Dollar steigern könnte. Der Gewinn pro Aktie würde sich damit um 10 bis 15 Prozent erhöhen.

Höhere Dividende bei Devon-Aktie

Mit Devon Energy gehört ein weiterer Energiekonzern zu den Favoriten der besten Analysten auf dem Markt. Anfang dieses Monats ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Delfin Midstream im Bereich Flüssigerdgas (LNG) ein. Das Geschäft umfasst eine Vereinbarung über eine langfristige Verflüssigungskapazität im ersten schwimmenden LNG-Schiff von Delfin. Dabei bestehe auch die Möglichkeit, eine weitere Million Tonnen pro Jahr im Rahmen des ersten Projekts oder in künftigen Schiffen hinzuzufügen.

Nach der Ankündigung äusserte sich Vincent Lovaglio, ein Analyst bei Mizuho Securities, optimistisch zu den Aussichten von Devon. Seiner Ansicht nach könnte der Deal die jährliche Dividende von Devon um rund 30 Prozent erhöhen. Er bestätigte seine eigene Kaufempfehlung für das Unternehmen mit einem Kursziel von 91 US-Dollar (derzeit: 66,82 Dollar).

Wertsteigerung für Broadcom-Titel

Die Broadcom-Aktie wird für das momentane Marktumfeld ebenfalls von Experten empfohlen. Der Hersteller von Halbleiterkomponenten hat sich in letzter Zeit vor allem darauf konzentriert, margenstarke Software in sein Produktportfolio aufzunehmen. Zu diesem Zweck sollen auch strategische Übernahmen vorgenommen werden. Darum hat auch die Nachricht, dass Broadcom das Virtualisierungssoftware-Unternehmen VMware für 61 Milliarden Dollar übernehmen wird, die Aufmerksamkeit mehrerer Analysten wachgerüttelt.

Der Mizuho-Analyst Vijay Rakesh gehörte dabei zu denjenigen, die der Übernahme positiv gegenüberstehen. So glaubt Rakesh, dass die Übernahme den Gewinn pro Broadcom-Aktie erheblich steigern werde. Er vertritt die Meinung, dass die Aktien des Unternehmens einen Preis von 793 Dollar (derzeit: 502 Dollar) erreichen können und bekräftigt die eigene Kaufempfehlung. Vor allem die starke Marktposition, der operative Leverage und der Fokus auf Akquisitionen, welche die Margen erhöhen, stimmen Rakesh zuversichtlich, dass das Wertsteigerungspotenzial des Unternehmens anwachsen wird.

Künstliche Intelligenz als Chance für Nvidia

Rakesh hat noch einen weiteren Top-Tipp für diese Saison: Den Halbleiterriesen Nvidia. Grosse Aufmerksamkeit erhielt das Unternehmen zuletzt vor allem deshalb, weil es im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 400 Millionen US-Dollar hinnehmen musste. Dies aufgrund der US-Beschränkungen für den Verkauf von KI-Hochleistungschips in China.

Mittlerweile würden aber mehr als 90 Prozent aller KI-Workloads in der Welt durch Rechenzentren von Nvidia unterstützt. Das Feld künstliche Intelligenz dürfte für das Unternehmen deshalb eine wichtige Wachstumschance darstellen. Rakesh bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 225 Dollar (derzeit: 132 Dollar). Die Aktie von Nvidia hat in diesem Jahr fast 60 Prozent verloren.

(cash)