Es gibt keinen Hinweis, dass das Meme-Stock-Fieber nachlässt. Im Forum Wallstreetbets werden Kleinanlegerinnen und Kleinanleger ermutigt, es mit den Leerverkäufern aufzunehmen.

Erhöht worden sind die Shortpositionen zuletzt bei der Aktie des amerikanischen Krankenversicherers Clover Health. Seitdem die Social-Media-Trader dies entdeckt haben, ist der Kurs massiv nach oben getrieben worden. Am Dienstag legte der Kurs um fast 86 Prozent zu. Vorbörslich verzeichnet Clover Health nun 24 Prozent Kursanstieg. Das Handelsvolumen der Aktie hat sich gegenüber dem Drei-Monate-Durchschnitt um das 25-fache gesteigert.

Wie schon bei anderen Aktien versuchten die Trader einen Shortsqueeze, bei dem Leerverkäufer zum Rückkauf vorher leerverkaufter Titel gezwungen werden. Dies treibt in der Regel einen Kurs massiv nach oben. "Dies ist nur der erste Tag des 'Squeeze'", wird ein Teilnehmer des Trader-Forums Reddit zitiert. "Es fängt gerade erst an. Die Clover-Aktie geht auf 250 Dollar". Dies wäre in etwa das neun-fache des heutigen Kurses.

Ein Short-Squeeze wird auch bei ContextLogic vermutet, dem Betreiber der Online-Shopping-Plattform Wish.com. Die Aktie hat am Dienstag ihren Kurs um die Hälfte gesteigert und liegt jetzt vorbörslich um 36,5 Prozent im Plus. Das Erdgas-Untenremen Clean Energy Fuels hat zuletzt mit einem leichten Minus geschlossen, ist aber nun dank Erwährung in den Traderforen um 31 Prozent vorbörslich im Plus.

Die Burger-Kette Wendy's - ein Konkurrent von McDonalds - hat durch eine Erwähnung bei Wallstreetbets am Dienstag 26 Prozent gewonnen und steht weiter um 4 Prozent vorbörslich im Plus. Möglicherweise interessiert dabei die Trader wenig, dass der Broker Stifel die Aktie auf 'Hold' gesenkt hat, mit der Begründung, dass die Bewertung nun voll den Kurs reflektiere.

Nachbörslich kommen GameStop-Zahlen

Die US Börsenaufsicht SEC hat diese Woche angekündigt, dass sie Anzeichen von Marktmanipulationen nachgehe. Im Fokus steht unter anderem der massive Kursanstieg des Videospieleverkäufers GameStop. Der Hype um die Aktie begann Ende Januar und hat den Kurs um fast 1500 Prozent nach oben getrieben.

Das Unternehmen wird in den USA nachbörslich Zahlen zum ersten Quartal vorlegen. Die Analysten sind eher pessimistisch. GameStop mit dem veralteten Geschäftsmodell mit phyischen Videospiel-Läden muss in die Profitabilität zurückfinden und eine grössere Transformation durchlaufen. Für den Kurs ist dies zunächst zweitrangig: "Solange Retail-Investoren weitgehend enthusiastisch zu den Aussichten von GameStop stehen, spielen die grossen Fragezeichen keine grosse Rolle bei der Bildung des Aktienpreises", schrieb Analyst Michael Pachter von der Anlagegesellschaft Wedbush.

(cash/Bloomberg)