Der Erfolg der Klima-Aktivisten bei Exxon löste eine heftige Gegenreaktion von Politikern der Republikanischen Partei aus. US-Präsident Donald Trump ​erliess ​nach seiner Wiederwahl 2025 zudem Verordnungen, ⁠die Unternehmen von der Berücksichtigung ​von Umwelt-, Sozial- und ⁠Governance-Kriterien (ESG) abbringen sollen. Unter dem politischen und rechtlichen Druck haben ‌sich die grossen Vermögensverwalter inzwischen aus Klimaschutz-Initiativen teilweise zurückgezogen. Blackrock und State Street verliessen CA100+ Anfang 2024 ‌weitgehend, Vanguard war bereits 2022 aus einer anderen ​Klimagruppe der Fondsbranche ausgetreten.