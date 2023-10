Wie am Donnerstag aus Gerichtsunterlagen hervorging, will die SEC, dass Musk dazu gezwungen wird, einem Aufruf zu einer Anhörung Folge zu leisten. Demnach hatte Musk zwar einen Termin zugesagt, war dann jedoch nicht erschienen. Seine Aussage werde benötigt «um an Informationen zu gelangen, über die die SEC nicht verfügt, und die für die legitimen und rechtmässigen Ermittlungen relevant sind». Ein Musk-Anwalt erklärte dagegen, die SEC habe in diesem Zusammenhang bereits genug Aussagen des Milliardärs erhalten. «Genug ist genug.»