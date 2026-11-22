Zuletzt hatten die Demokraten Kongressdaten zufolge im Jahr 1992 genau 258 Sitze gewonnen. Im Jahr 2008 kamen sie auf 257 Mandate. Die Republikaner hielten ​ihre stärkste Mehrheit der jüngeren Vergangenheit von 2015 bis ​2017 mit 247 Sitzen. Grössere Mehrheiten gab ​es in früheren Zeiten: In den 1930er Jahren hielten die Demokraten zeitweise 313 ‌oder mehr Sitze. In den 1960er und 1970er Jahren kamen sie vorübergehend auf mehr als 290 Sitze. Die Republikaner erreichten ihre grössten Mehrheiten in den ​1920er ​Jahren mit bis zu 302 ⁠Mandaten.