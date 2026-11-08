Gegen Verteidigungsminister Hegseth zeichnet sich derweil ein ​Amtsenthebungsverfahren ab. Der scheidende republikanische Abgeordnete und Trump-Kritiker Thomas Massie will in Kürze einen entsprechenden Antrag einbringen. Jeffries ‌sagte dem Sender ABC, er werde dieses Vorhaben definitiv unterstützen. Er verwies dabei auf die Verantwortung von Hegseth für den von Trump im Februar begonnenen und unpopulären Krieg gegen den ​Iran, ​der weltweit zu wirtschaftlichen Verwerfungen und einem ⁠starken Anstieg der Benzinpreise geführt hat.