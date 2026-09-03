Die ​US-Notenbank Federal Reserve hat diese ​Kennzahlen genau im Blick, da sie für Vollbeschäftigung und auch für stabile Preise sorgen soll. ‌Sie hat den Leitzins zuletzt im Zielkorridor von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller macht sein Abstimmungsverhalten bei der nächsten Zinssitzung Mitte ​September ​von frisch hereinkommenden Inflationsdaten abhängig. ⁠Sollten weitere Fortschritte in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der ​Federal Reserve erkennbar sein, ⁠sei er für eine weitere Zinspause, sagte er im 'Reuters Next Newsmaker'-Interview.