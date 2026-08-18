Sie sanken um 0,4 Prozent im Vergleich zum ‌Vormonat, ⁠wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Dafür sorgten ⁠vor allem sinkende Kosten für die Einfuhr von Rohöl. Von der Nachrichtenagentur Reuters ‌befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem leichten ‌Anstieg von 0,1 Prozent ​gerechnet. Hinzu kommt, dass der Juni kräftig revidiert wurde: Demnach fielen die Einfuhrpreise um 0,3 Prozent, nachdem zunächst von einem Plus von 0,3 Prozent die Rede war.