Für den Rückgang ​machten Experten mehrere Faktoren verantwortlich. Die grosszügigen Steuerrückerstattungen, die den Konsum im zweiten Quartal gestützt hatten, sind den Ökonomen zufolge nun aufgebraucht. Zudem machte sich ein Sondereffekt bemerkbar: Der Online-Händler Amazon hatte seine ‌Rabattaktion «Prime Day» von Juli auf Juni vorgezogen, was die Umsätze im Vormonat gestützt hatte. Gleichzeitig drückten gesunkene Benzinpreise die Einnahmen an ​den Tankstellen. Auch die Autohersteller meldeten schwächere Verkaufszahlen.