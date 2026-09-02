Am Montag hätten Tanker mehr als 17 Millionen Barrel Öl transportiert, sagte er in einem Interview des US-Senders CNBC. Dies sei seit Beginn des Iran-Krieges ein Rekord. Die genannte Summe an angeblich transportiertem Öl überrascht: Experten der Internationalen Energie-Agentur (IEA) schätzten im Juni dieses Jahres die Menge an verschifftem Öl in den Monaten März bis Mai auf durchschnittlich 2,7 Millionen Barrel am Tag. Vor dem Kriegsausbruch Ende Februar lag die Menge dagegen bei rund 20 Millionen Barrel. Ähnliche Zahlen finden sich bei der US-Energieinformationsbehörde EIA, die im ersten Halbjahr 2025 täglich noch knapp 21 Millionen Barrel durch die Meerenge verzeichnete.