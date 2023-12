Für die US-Notenbank Fed, die am Abend (20.00 MEZ) erneut über den Zins entscheidet, sind die Inflationsdaten eine wichtige Orientierungsmarke. Sie will die Teuerungsrate auf den Zielwert von zwei Prozent bringen und hielt nach aggressiven Zinsschritten zuletzt zweimal in Folge die Füsse still. Experten erwarten, dass die Währungshüter den geldpolitischen Schlüsselsatz auch auf der letzten Sitzung im laufenden Jahr in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten werden. An den Märkten wird angesichts des abflauenden Preisdrucks für das kommende Jahr mit Zinssenkungen gerechnet. Beobachter warten daher gespannt auf den aktualisierten Zinsausblick der Währungshüter, der ebenfalls am Abend veröffentlicht wird.