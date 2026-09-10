An den Finanzmärkten zog die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe nach Veröffentlichung der Daten auf ‌den höchsten Stand seit 2007 an. Investoren rätseln, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins bald anhebt oder nicht. Aktuell wird ​die Wahrscheinlichkeit für einen September-Schritt nunmehr mit ​etwa 65 Prozent beziffert. ​Fed-Chef Kevin Warsh hatte sich zuletzt besorgt über die hartnäckig hohe ‌Teuerung geäussert. Zugleich liess Fed-Direktor Christopher Waller durchblicken, dass er bei einer Abkühlung der Inflation eine weitere Zinspause erwäge.