Die Erzeugerpreise legten in den USA um ‌0,3 ⁠Prozent zum Vormonat zu, wie das zuständige Arbeitsministerium am ⁠Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,4 ‌Prozent veranschlagt. Im September waren die ‌Erzeugerpreise um aufwärts revidiert 1,4 ​Prozent geklettert. Im Vergleich zum Oktober 2025 legten die Preise der Hersteller im vorigen Monat um 6,5 Prozent zu. Dies war der höchste Wert seit November ‌2022. Experten hatten hier allerdings mit 6,6 Prozent gerechnet.