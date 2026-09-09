Damit wird der erste Schritt in einem erweiterten Rückkaufprogramm umgesetzt, das Finanzminister Scott Bessent angekündigt hatte. Die Summe ist dreimal so hoch wie die ursprünglich angekündigten 2 Milliarden US-Dollar.
(AWP)
Das US-Finanzministerium hat angekündigt, bis zu 6 Milliarden Dollar an langfristigen Staatsanleihen zurückzukaufen.
Damit wird der erste Schritt in einem erweiterten Rückkaufprogramm umgesetzt, das Finanzminister Scott Bessent angekündigt hatte. Die Summe ist dreimal so hoch wie die ursprünglich angekündigten 2 Milliarden US-Dollar.
(AWP)