Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an, der ‌neben den Jobs in der Privatwirtschaft auch die Stellenentwicklung im Staatssektor umfasst. Für den Job-Report erwarten Ökonomen ein Stellenplus von 56'000, nachdem ​im Juli überraschend 23'000 Arbeitsplätze weggefallen waren. Die US-Notenbank ​Federal Reserve achtet genau auf ​diese Daten, da sie für Vollbeschäftigung und überdies für stabile Preise sorgen soll. Sie ‌hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Jüngst hat Notenbankchef Kevin Warsh allerdings einen möglichen ​Handlungsbedarf ​bei anhaltend hoher Inflation angedeutet.