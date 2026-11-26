Die Interpretation der Geheimdienstinformationen ‌gilt Insidern zufolge als zentral für Trumps Entscheidung, sich für die Rückkehr des Nvidia-Chefs einzusetzen. Dem FBI zufolge belegen die Erkenntnisse nicht, dass Alice Huang eine Spionin ist. Die ​CIA schliesst jedoch nicht aus, dass neue Beweise auftauchen könnten. US-Aussenminister ​Marco Rubio hatte in einem internen Memo sogar ​die Einschätzung vertreten, der chinesische Geheimdienst habe sie rekrutiert. Trump hatte sich nach dem kurzzeitigen Rücktritt von ‌Jensen Huang eingeschaltet und nach Rücksprache mit Justizminister Todd Blanche erklärt, der CEO stelle keine Gefahr dar. Huang kehrte nach elf Tagen auf seinen Posten zurück. Das Weisse ​Haus, ​die CIA, das FBI und das US-Aussenministerium ⁠lehnten eine Stellungnahme ab.