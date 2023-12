Der Supreme Court erklärte Trump am Dienstag unter Berufung auf die Aufstandsklausel der US-Verfassung für nicht wählbar für das Weisse Haus. Wegen seiner Rolle beim Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 sei der Spitzenkandidat der Republikaner von der Teilnahme an den Vorwahlen im kommenden Jahr ausgeschlossen, hiess es in der Begründung. Seine Wahlkampagne bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als «fehlerhaft» und «undemokratisch» und kündigte Berufung beim Obersten Gerichtshof an. Der Oberste Gerichtshof der USA hat eine konservative Mehrheit von sechs zu drei, darunter drei von Trump ernannte Mitglieder.