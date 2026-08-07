Im US-Rechtsstreit über den Unkrautvernichter Glyphosat hat das zuständige Gericht im Bundesstaat Missouri ‌die ⁠Anhörung zur endgültigen Genehmigung eines milliardenschweren Sammelvergleichs von Bayer verschoben. ⁠Der Termin sei auf den 14. September verlegt worden, teilte der ‌Konzern am Donnerstag mit. Damit ‌sei einem gemeinsamen Antrag des ​Unternehmens und der Klägerseite stattgegeben worden. Der Beschluss sei positiv, da die Parteien nun rund drei Wochen mehr Zeit hätten, um Anträge auf Widerruf von Ausstiegserklärungen zu bearbeiten, erklärte ‌der Konzern. Zudem könne die Gültigkeit einiger dieser sogenannten Opt-outs im Vorfeld geklärt werden. Das Unternehmen zeigte sich weiterhin überzeugt, ​dass die Vereinbarung fair sei und richterlich genehmigt ​werden sollte.