Die Zahl der Wohnungsbaubeginne in den USA hat ‌im ⁠Oktober stärker als erwartet zugelegt. Sie stieg ⁠im Vergleich zum Vormonat um 9,9 Prozent auf ‌eine Jahresrate von 1,309 ‌Millionen, wie ​das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten nur mit 1,245 Millionen gerechnet. Die Baubeginne für Einfamilienhäuser, die den Grossteil ‌des Wohnungsbaus ausmachen, legten um 4,0 Prozent zu.