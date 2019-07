Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 10 Milliarden Dollar, wie es am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der Gewinn je Aktie stieg auf vergleichbarer Basis um 4 Prozent auf 0,63 Dollar und lag damit etwas höher als Analysten zuvor erwartet hatten. Unter dem Strich kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 13 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar.

Coca-Cola erhöhte ausserdem seine Prognose für das organische Umsatzwachstum fürs Gesamtjahr auf 5 Prozent. Zuvor war der Konzern von einem Plus von 4 Prozent ausgegangen. Im vorbörslichen US-Handel legt die Coca-Cola-Aktie rund 1,8 Prozent zu.

Vor allem Getränke mit weniger Zucker verkauften sich im zweiten Quartal gut. Coca-Cola Zero Sugar habe im siebten Quartal in Folge weltweit zweistellige Wachstumsraten eingefahren. Insbesondere das China- und Asien-Geschäft lief für Coca-Cola insgesamt stark. Das konnte den geringeren Absatz in Nordamerika wettmachen. Zusätzlich profitiert das Unternehmen zunehmend von Kaffee-Produkten, nachdem Coca-Cola im vergangenen Jahr die britische Kette Costa übernommen hatte. Coca-Cola-Chef James Quincey sprach von einem erfolgreichen Umbau des Getränkekonzerns.

(AWP)