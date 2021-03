Laut einer Erklärung vom Donnerstag hat der Wall-Street-Riese seit Beginn des Programms “Launch with GS” im Jahr 2018 450 Millionen Dollar (378 Millionen Euro) in qualifizierte, unterrepräsentierte Unternehmer und Investoren gesteckt. Dazu gehören BentoBox, das Websites für Restaurants hostet, und Burst Oral Care, ein in Kalifornien ansässiger Verkäufer von Dentalprodukten.

Die ursprüngliche Zusage der Bank in Höhe von 500 Millionen Dollar sollte Risikokapital an Unternehmen in Frauenbesitz weiterleiten, wurde jedoch 2019 um People of Color erweitert. Initiativen für schwarze Frauen und Unternehmen mit vielfältiger Führung hätten “überlappende Ziele”, sagte Suzanne Gauron, Managing Director bei Goldman Sachs, die die Bemühungen leitet. Die Renditen solcher Investitionen würden durch datengestützte Forschung bestätigt, sagte sie.

Anfang dieses Monats hat Goldman zugesagt, 10 Milliarden Dollar für die Unterstützung von 1 Million schwarzer Frauen bis 2030 bereitzustellen. Die Bank kündigte ein Gremium hochkarätiger schwarzer Frauen an, die entscheiden sollen, wie die Mittel verteilt werden, darunter die Vorstandsvorsitzende von Walgreens Boots Alliance, Rosalind Brewer, die ehemalige US-Aussenministerin Condoleezza Rice und die Schauspielerin, Autorin und Produzentin Issa Rae.

(Bloomberg)