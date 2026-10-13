Die auf das Investmentbanking spezialisierte Goldman Sachs steigerte den Gewinn im dritten Quartal um 29 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar. Die Erträge kletterten um fast ein Viertel auf 18,7 Milliarden. Besonders gut lief der Aktienhandel, dessen Einnahmen um mehr als 70 Prozent auf 6,4 Milliarden sprangen. Auch das Geschäft mit Börsengängen entwickelte sich erfreulich.