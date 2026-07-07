⁠Die Lücke zwischen Ein- und Ausfuhren erhöhte sich ⁠um 42,2 Prozent auf 77,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium ‌am Dienstag in Washington mitteilte. ‌Von der Nachrichtenagentur Reuters ​befragte Ökonomen hatten mit einem noch etwas höheren Defizit von 78,5 Milliarden Dollar gerechnet. Während die Importe um 3,3 Prozent auf 395,3 Milliarden Dollar zulegten, ‌sanken die Exporte um 3,2 Prozent auf 317,7 Milliarden Dollar.