Megaspeed steht im Zentrum des Skandals um Nvidia. Die US-Behörden ermitteln seit 2024 gegen den Nvidia-Partner Megaspeed. Dabei geht es um die Frage, ob das Unternehmen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) nach China umgeleitet hat. Megaspeed benötigt nun eine Genehmigung des US-Handelsministeriums, um US-Güter beziehen zu dürfen. Diese dürfte jedoch verweigert werden. «Das Handelsministerium muss immer noch erklären, warum dies so lange gedauert hat», schrieb der republikanische Senator aus Nebraska, Pete Ricketts, in einem Beitrag auf X. Megaspeed war vor etwa zwei Wochen in den Fokus geraten, nachdem eine Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit der ehemaligen Megaspeed-Managerin Alice Huang bekannt geworden war. Einem Bericht der «New York Times» aus dem vergangenen Monat zufolge stuften US-Behörden die Geschäftsfrau als Informantin ein, die Erkenntnisse an die Regierung in Peking weitergegeben habe. China wies die Spionagevorwürfe als unbegründet zurück.
Finanzminister Scott Bessent hatte sich nach dem Bekanntwerden der Nachrichten zu Nvidia öffentlich darüber beklagt, dass das Handelsministerium Megaspeed noch nicht auf seine Sanktionsliste (Entity List) gesetzt habe. «Die eigentliche Frage ist: Kannte Nvidia seinen Kunden und gab es bei Nvidia ernsthafte Bemühungen sicherzustellen, dass nichts weitergeben wurde und dass sie offensichtlich an zwischengeschaltete Briefkastenfirmen verkauften?», sagte Bessent im US-Sender CNBC. Nvidia hat eigenen Angaben zufolge kürzlich einen Ausschuss für Exportkontrollen gebildet, um die Einhaltung von Handelsregeln und Risiken für die nationale Sicherheit zu überwachen.
Die Aufnahme von Megaspeed auf die schwarze Liste fiel zeitlich mit der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef nach seinem Rücktritt vor zwei Wochen zusammen. Megaspeed reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Unternehmen hatte vor einer Woche erklärt, es betreibe legitime und rechtmässige Geschäfte, wozu auch die Einhaltung der US-Exportkontrollen gehöre. Die Firma teilte zudem mit, Alice Huang habe Megaspeed offiziell im August 2025 verlassen.
Das US-Justizministerium und das Handelsministerium hatten in der vergangenen Woche eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Darin hiess es, sie würden «wegen jeglichen kriminellen Verhaltens, das möglicherweise stattgefunden hat, die volle Härte des Gesetzes gegen Megaspeed zur Anwendung bringen». Abgeordnete der oppositionellen demokratischen Partei leiteten in dieser Woche eine Untersuchung zum Einfluss Nvidia auf die Ermittlungen des Handelsministeriums ein. Das Handelsministerium setzte am Montag neben der Megaspeed International Pte in Singapur sechs weitere Unternehmen aus Singapur, Malaysia und Thailand auf die Entity List. Alle hätten eine Verbindung zu Megaspeed, hiess es aus dem Handelsministerium.
Das US-Handelsministerium hatte zuletzt im Oktober 2025 neue Unternehmen auf die Sperrliste gesetzt. Um die Spannungen mit China nicht weiter anzuheizen, hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump Insidern zufolge zuletzt darauf verzichtet, Firmen wie das KI-Startup DeepSeek oder den Speicherchip-Hersteller CXMT mit Sanktionen zu belegen.
(Reuters)