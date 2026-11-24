Megaspeed steht im Zentrum des Skandals um Nvidia. Die US-Behörden ermitteln seit 2024 ‌gegen den ⁠Nvidia-Partner Megaspeed. Dabei geht es um die Frage, ob das Unternehmen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) nach China umgeleitet hat. ⁠Megaspeed benötigt nun eine Genehmigung des US-Handelsministeriums, um US-Güter beziehen zu dürfen. Diese dürfte jedoch verweigert werden. «Das Handelsministerium muss immer noch erklären, warum dies so ‌lange gedauert hat», schrieb der republikanische Senator aus Nebraska, Pete Ricketts, in einem Beitrag ‌auf X. Megaspeed war vor etwa zwei Wochen in den ​Fokus geraten, nachdem eine Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit der ehemaligen Megaspeed-Managerin Alice Huang bekannt geworden war. Einem Bericht der «New York Times» aus dem vergangenen Monat zufolge stuften US-Behörden die Geschäftsfrau als Informantin ein, die Erkenntnisse an die Regierung in Peking weitergegeben habe. China wies die Spionagevorwürfe als unbegründet zurück.