Der Anstieg der Hypothekenzinsen folgt eng der Entwicklung bei den US-Staatsanleihen. Die Rendite für zehnjährige US-Papiere erreichte am Mittwoch einen Höchststand von 4,82 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2023. Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen verharren so lange auf diesem Niveau wie seit 2006 nicht mehr. Ein hohes Haushaltsdefizit, eine neue Welle von Unternehmensanleihen und eine potenziell entscheidende Sitzung der US-Notenbank Fed halten Investoren bei US-Schulden vorsichtig.