Die Zinsen für die gängigsten Hypotheken in den USA sind auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen und ‌erschweren vielen Amerikanern ⁠den Hauskauf. Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek sprang in der ⁠vergangenen Woche auf 7,49 Prozent, wie der Hypothekenbankenverband MBA am Mittwoch mitteilte. Ein höherer Wert wurde ‌zuletzt im November 2023 verzeichnet. Als direkte Folge fielen ‌die Anträge auf Hypothekendarlehen im Vergleich ​zur Vorwoche um 4,2 Prozent. «Nur sehr wenige Hausbesitzer haben bei diesen Zinssätzen einen Anreiz zur Umschuldung», sagte der stellvertretende MBA-Chefvolkswirt Joel Kan. «Der sprunghafte Anstieg der Kreditkosten hat viele potenzielle Käufer vom Markt verdrängt.»