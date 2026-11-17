Die US-Importpreise haben im Oktober stärker als erwartet ‌zugelegt. ⁠Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie ⁠um 1,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium in ‌Washington am Dienstag mitteilte. Von ‌Reuters befragte Ökonomen ​hatten nur mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent gerechnet, nach einem Plus von 1,1 Prozent im September.