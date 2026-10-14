Der Ölpreisschock dürfte die Inflation in den USA vor ⁠den anstehenden Zwischenwahlen weiter hochgetrieben haben. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Teuerungsrate ​für September auf 3,6 Prozent ⁠steigen wird, nach 3,4 Prozent im August. Die Zahlen werden am Mittwoch um 14:30 Uhr mitteleuropäische Zeit veröffentlicht.

Als Preistreiber gilt vor allem der infolge des von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieges ‌stark verteuerte Sprit. Vor den Zwischenwahlen am 3. November setzen die hohen Benzinpreise die Republikaner von US-Präsident Donald Trump unter Druck und gefährden ihre Mehrheit im Kongress.

Trump war im Januar 2025 unter anderem mit dem Versprechen ins ‌Weisse Haus zurückgekehrt, die Inflation einzudämmen.

(Reuters/cash)