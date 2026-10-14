Der Ölpreisschock dürfte die Inflation in den USA vor den anstehenden Zwischenwahlen weiter hochgetrieben haben. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Teuerungsrate für September auf 3,6 Prozent steigen wird, nach 3,4 Prozent im August. Die Zahlen werden am Mittwoch um 14:30 Uhr mitteleuropäische Zeit veröffentlicht.
Als Preistreiber gilt vor allem der infolge des von den USA und Israel begonnenen Iran-Krieges stark verteuerte Sprit. Vor den Zwischenwahlen am 3. November setzen die hohen Benzinpreise die Republikaner von US-Präsident Donald Trump unter Druck und gefährden ihre Mehrheit im Kongress.
Trump war im Januar 2025 unter anderem mit dem Versprechen ins Weisse Haus zurückgekehrt, die Inflation einzudämmen.
(Reuters/cash)