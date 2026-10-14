Diese ‌stemmte sich allerdings im September mit der ersten Zinserhöhung im laufenden Jahr gegen den anhaltenden kräftigen Preisauftrieb. Aus der Federal ​Reserve ​kommen unterschiedliche Signale mit Blick auf ⁠den weiteren Kurs. Die Fed ​habe vor einem weiteren Schritt ⁠nach oben Zeit, abzuwarten, wie sich die Finanzmärkte und ‌die Wirtschaft entwickelten, sagte Fed-Direktorin Michelle Bowman.