Das auf die Verbraucherausgaben zugeschnittene Inflationsmass (PCE) weist für Oktober eine Jahresteuerung von 3,8 Prozent aus, nach revidiert 3,7 ‌Prozent ⁠im September, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Damit ist die Inflation fast doppelt so stark, wie von ⁠der Notenbank mit 2,0 Prozent angestrebt. Die Kernrate, bei der Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert bleiben, liegt mittlerweile sogar bei 3,3 ‌Prozent. Die veröffentlichten Daten stehen besonders im Fokus, da die Jahresteuerung bei den ‌Verbraucherpreisen (CPI) im Oktober aufgrund des Regierungsstillstands im Vorjahresmonat nicht ermittelt ​werden konnte.