Trotz steigender Inflation zeigen sich die US-Amerikaner weiter konsumfreudig. Ihre Ausgaben legten im September um 0,5 Prozent gegenüber ‌dem Vormonat ⁠zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten ⁠mit 0,6 Prozent gerechnet. Im August hatte es ein Plus bei den persönlichen ‌Ausgaben der Verbraucher von 0,9 Prozent gegeben. Der ‌private Konsum gilt als Motor der ​US-Wirtschaft, die trotz der Belastungen des Iran-Krieges im Sommer mehr Fahrt aufgenommen hat: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte auf das Jahr hochgerechnet von Juli bis September um 3,4 Prozent zu. Im Frühjahr hatte es ein Plus von ‌2,2 Prozent gegeben.