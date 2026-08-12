Wegen des Kriegs gegen den Iran ‌hatten sich die Ölpreise auch in den USA deutlich erhöht - zuletzt aber nicht mehr so stark. Der US-Energiebehörde EIA ​zufolge lag der Benzinpreis im Juli bei durchschnittlich ​bei 4,064 Dollar pro ​Gallone (etwa 3,8 Liter), verglichen mit 4,184 Dollar im Juni und 4,609 ‌Dollar im Mai. US-Präsident Donald Trump hatte versprochen, die Inflation zu drücken. Die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten könnten die Wahlchancen seiner ​Republikanischen ​Partei bei den Kongresswahlen ⁠im November schmälern.