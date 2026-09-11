Die vom Ölpreisschock getriebene Inflation in den ‌USA ⁠hat sich im August auf ⁠hohem Niveau stabilisiert. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um ‌3,4 Prozent zum ‌Vorjahresmonat, nach ebenfalls ​3,4 Prozent im Juli, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte ‌hatten das erwartet. Von Juli auf August zogen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent ​an. Ökonomen hatten auch ​mit diesem Wert ​gerechnet.