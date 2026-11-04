Für Helvetia Baloise spricht auch die Eigenmittelsituation, die laut Experten sehr gut sei, sowie die Solvenzquote von zirka 270 Prozent. Die Dividende liegt bei 7,70 Franken je Aktie, woraus sich eine Rendite von derzeit 3,5 Prozent errechnet. Das ist weniger als andere Versicherer bieten. Derweil hat das Management von Helvetia Baloise für die Jahre bis 2028 Dividendenausschüttungen von kumuliert mehr als 2,8 Milliarden Franken angekündigt. Darüber hinaus soll die Dividende je Aktie im Jahr 2029 um mehr als 50 Prozent über dem Niveau von 2025 liegen, hiess es im April. Schätzungen gehen nun von einem Dividendenbetrag von 11,60 je Aktie für das Jahr 2029 aus.