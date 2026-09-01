«Alle untersuchten Banken können auf ein aussergewöhnlich gutes Halbjahr zurückblicken», resümierte EY-Partner Ralf Eckert. «Zugleich müssen wir aber konstatieren, dass der amerikanische Vorsprung grösser geworden ist und weiterhin substanziell ist.» Vor allem US-Institute könnten nach Eckerts Einschätzung mit Blick auf ein weiterhin gutes Umfeld für Börsengänge mit anhaltend hohen Handelserlösen rechnen, die ihre europäischen Pendants nicht erreichen. «In Konsequenz dürfte sich so die Ertragslücke weiter ausweiten.»