Der private Konsum legte im Juli um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, ‌wie das ⁠Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent gerechnet. ⁠Im Juni hatte es noch ein Plus bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher von 0,3 Prozent gegeben. Der private Konsum ‌gilt als Triebkraft der US-Wirtschaft, die durch die Belastungen des Iran-Krieges im Frühjahr ‌nicht mehr so schnell wuchs: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ​legte laut vorläufigen Daten auf das Jahr hochgerechnet im Zeitraum von April bis Juni um 1,5 Prozent zu. Zu Jahresbeginn wurde ein Zuwachs von 2,1 Prozent erzielt.