Besonders ältere Verbraucher, Geringverdiener und Konsumenten ohne Hochschulabschluss zeigten sich weniger optimistisch. Diese Gruppen ‌gelten als besonders anfällig für einen Kaufkraftverlust durch die Inflation. Nur noch acht Prozent aller Verbraucher ​erwarten, dass ihr Einkommenswachstum in den ​kommenden zwölf Monaten die ​Inflation übertreffen wird. Im Dezember 2024 waren es noch ‌18 Prozent.