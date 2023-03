Der Geschäftsbetrieb solle eingestellt werden, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. Die Auflösung sei angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Branche "die beste Lösung", erklärte Silvergate. Sämtliche Einlagen sollen vollständig zurückgezahlt werden. Die Bank gehörte bislang zu den Schwergewichten der Branche. Silvergate wurde 1988 gegründet und ist seit 2013 in Kryptowährungen aktiv. Im nachbörslichen Handel brach die Silvergate-Aktie 35 Prozent ein.