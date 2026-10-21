Im Zuge der Ankündigung senkte ​Abbott seine Umsatzprognose für das Jahr ​2026. Der Konzern rechne ​nun mit einem Wachstum von etwa sechs Prozent, nachdem ‌zuvor eine Spanne von 6,5 bis 7,5 Prozent erwartet worden war. Im abgelaufenen Quartal ​traf ​Abbott mit einem bereinigten ⁠Gewinn von 1,42 Dollar ​je Aktie genau ⁠die durchschnittliche Analystenschätzung. Die Aktie von Abbott ‌gab im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent nach.