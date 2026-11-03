Der Angriff richtete sich gegen die Insel Gheschm in der Strasse von Hormus, wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Der «Axios»-Reporter Barak Ravid schrieb auf X, ein US-Kampfflugzeug habe am Montag (Ortszeit USA) eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Auch die Sender CNN und CBS berichteten über die «begrenzten» Angriffe auf die Insel.