Die US-Regierung hatte ‌BYD im Juni zusammen mit anderen chinesischen Konzernen wie Alibaba, Baidu und Nio auf ​eine ​Liste von Unternehmen ⁠gesetzt, die nach ihrer Einschätzung ​das chinesische Militär ⁠unterstützen. Alibaba hat inzwischen gegen die US-Regierung ‌geklagt. Das chinesische Aussenministerium protestierte gegen die Liste und bezeichnete sie als diskriminierend ‌und unangemessen.