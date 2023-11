Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank begründet in einer Notiz den Entscheid damit, dass es aus Sicht der Fed zuletzt zu keinen grösseren Überraschungen kam. Das kräftige Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal von knapp 5 Prozent war zu erwarten gewesen. Auch zeichnet sich bislang keine Schwäche am US-Arbeitsmarkt ab. Die Washingtoner Währungshüter wissen auch, dass es am Arbeitsmarkt erst dann richtig rumpelt, wenn die Wirtschaft bereits in der Rezession steckt. Für eine weitere Zinsanhebung müsste das gesamtwirtschaftliche Wachstum im Schlussquartal sich erneut als stark erweisen. Dies zeichnet sich bislang nicht ab.