"Die Fundamentaldaten der US-Wirtschaft bleiben stark", sagte Powell am Freitag. "Das Coronavirus stellt die Wirtschaftsaktivität allerdings vor zunehmende Risiken." Die Fed beobachte die Entwicklungen und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum genau. "Wir werden unsere Werkzeuge einsetzen und handeln, wie es angemessen ist, um die Wirtschaft zu unterstützen."

Seit Wochenauftakt ist der Börsenwert der Unternehmen wegen des Coronavirus um fast sechs Billionen Dollar geschrumpft. Eine Beruhigung ist vorerst nicht in Sicht. Die Aktienmärkte in den USA reagierten kaum auf Powells Worte. Die Märkte fallen auch am Freitag deutlich.

Anleger hoffen auch auf die Notenbanken als Retter in der Not. "Die Märkte preisen nun mindestens zwei Zinssenkungen der Fed ein", sagte Seema Shah, Chef-Anlagestrategin des Vermögensverwalters Principal Global Investors. Einige Börsianer halten schon im März einen Schritt nach unten für möglich.

