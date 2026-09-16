Nicht nur die hohe Inflation, sondern auch US-Präsident Donald Trump macht Warsh zu schaffen. Trump fordert im Gegensatz zu Experten weiterhin Leitzinssenkungen. Er bekräftigte zuletzt seine Drohung eines Handelsstopps mit bestimmten Ländern, sollte der Zentralbankrat die US-Geldpolitik nicht lockern. «Ich werde das bei einigen Ländern tun. Ich habe keine Wahl», sagte Trump. Er hatte Warsh ernannt, da Vorgänger Jerome Powell nicht bereit war, die Zinsen zu senken.