Er wurde am Mittwoch um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent heruntergesetzt. Es ist der erste Zinsschritt seit Ende Dezember 2024.
Die Zinssenkung der US-Notenbank drückt den Dollar und hilft den US-Aktienmärkten auf die Beine. Der Dollar-Index gibt um 0,2 Prozent auf 96,396 Punkte nach. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte weitet seine Gewinne auf ein Prozent aus und steht bei 46.203 Punkten.
Der Index der Technologiebörse Nasdaq grenzt seine Verluste ein und notiert noch 0,2 Prozent tiefer. Die «Anti-Inflationswährung» Gold dreht ins Plus und wird 0,2 Prozent höher bei 3692 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gehandelt. An den Anleihemärkten sinken die Renditen. Die zehnjährigen US-Treasuries werden mit 4,003 Prozent nach zuvor 4,047 Prozent verzinst.
(Reuters)