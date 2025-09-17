Die Zinssenkung der US-Notenbank drückt den Dollar und hilft den US-Aktienmärkten auf die Beine. Der Dollar-Index gibt um 0,2 Prozent auf 96,396 Punkte nach. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte weitet seine Gewinne auf ein Prozent aus und steht bei 46.203 Punkten.