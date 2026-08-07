Damit grenzte er sich von Fed-Chef Kevin Warsh ab. Dieser hatte bislang kaum Hinweise auf das weitere Vorgehen gegeben und erklärt, die Finanzmärkte müssten die geldpolitischen Aussichten selbst einschätzen. Musalem sprach sich zudem nach ‌eigenen Angaben bei der Sitzung in der vergangenen Woche für eine Zinserhöhung der US-Notenbank aus. «Der Leitzins ist unser wichtigstes geldpolitisches Instrument, und ich habe mich bei der Sitzung für eine ​Anhebung um 25 Basispunkte ausgesprochen», sagte er. Frühzeitige, schrittweise Zinserhöhungen seien vorzuziehen ​und weniger einschneidend als spätere, abruptere Schritte. Wenn ​die Geldpolitik auf dem aktuellen Niveau bleibe, bestehe die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation im kommenden Jahr deutlich über ‌dem Zielwert von zwei Prozent verharre.