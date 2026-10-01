«Die Inflation ist immer noch zu hoch», sagte der Chef der regionalen Notenbank von Minneapolis am Mittwoch in New York. Ob es zu einer weiteren Anhebung komme, hänge jedoch von der weiteren Entwicklung der Wirtschaft ab. Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Geldpolitik der Notenbank die Teuerung wieder auf den Zielwert von zwei Prozent drücken könne.
Die US-Notenbank Fed hatte Mitte September den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf eine Spanne von 3,75 bis vier Prozent angehoben. Damit reagiert sie auf die Inflation, die seit mehr als fünf Jahren über ihrem Zielwert liegt. Innerhalb der Fed gibt es jedoch unterschiedliche Ansichten über das weitere Vorgehen. So hatte der Chef der New Yorker Fed, John Williams, am Dienstag erklärt, er sehe derzeit keine Eile für eine weitere Verschärfung der Geldpolitik.
(Reuters)