Die US-Notenbank Fed ​hatte Mitte September den Leitzins ​um einen viertel Prozentpunkt auf ​eine Spanne von 3,75 bis vier Prozent angehoben. Damit ‌reagiert sie auf die Inflation, die seit mehr als fünf Jahren über ihrem Zielwert liegt. ​Innerhalb der ​Fed gibt es ⁠jedoch unterschiedliche Ansichten über ​das weitere Vorgehen. So ⁠hatte der Chef der New Yorker ‌Fed, John Williams, am Dienstag erklärt, er sehe derzeit keine Eile für eine weitere ‌Verschärfung der Geldpolitik.