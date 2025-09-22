Der US-Notenbanker Raphael Bostic sieht derzeit keinen Grund für weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr. «Ich bin besorgt über die Inflation, die seit langem zu hoch ist», sagte der Chef des Zentralbankbezirks Atlanta dem «Wall Street Journal» in einem am Montag veröffentlichten Interview. Daher sei er derzeit nicht für weitere Senkungen. «Aber wir werden sehen, was passiert», fügte er mit Blick auf die Leitzinsen hinzu. Die Verbraucherpreise legten in den USA im August um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat zu.