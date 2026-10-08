Die US-Notenbank Fed muss nach Einschätzung des regionalen Notenbankchefs von St. Louis, Alberto Musalem, die Zinsen weiter anheben, um die ‌Inflation ⁠auf das Ziel von zwei Prozent zu drücken. «Um die Inflation zeitnah wieder auf den ⁠Zielwert zu bringen, ist eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich», sagte Musalem am Donnerstag auf einer ‌Veranstaltung in New York. Wenn man von einem ‌Zeitraum von etwa 18 Monaten ausgehe, deute ​dies auf Zinserhöhungen in den kommenden sechs bis neun Monaten hin. Mit Blick auf die nächste Zinssitzung der Fed Ende Oktober wollte sich Musalem, der in diesem Jahr nicht im Offenmarktausschuss (FOMC) stimmberechtigt ist, nicht festlegen. Er gehe unvoreingenommen in jede ‌Sitzung und habe das Ergebnis nicht vorweggenommen, erklärte er.